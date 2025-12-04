Tragedia a Galatone: trovata morta Tatiana Tramacere, 27 anni

GALATONE – Il corpo di Tatiana Tramacere, 27 anni, originaria di Nardò, è stato rinvenuto nella serata di giovedì 4 dicembre in Contrada Fumo Nero, nelle campagne di Galatone. La giovane risultava scomparsa dallo scorso lunedì 24 novembre.Le autorità hanno immediatamente avviato le indagini. Le attenzioni degli inquirenti si concentrano su Dragos Gheormescu, 30 anni, formalmente indagato per istigazione al suicidio. I militari del Reparto Investigazioni Scientifiche (RIS) stanno effettuando perquisizioni nell’abitazione dell’uomo, che è stato condotto presso la locale caserma dei Carabinieri.Nel frattempo, la situazione all’esterno dell’abitazione è degenerata. Centinaia di persone si sono radunate in segno di protesta, generando momenti di forte tensione. Tra urla e tentativi di fare irruzione nell’immobile, le forze dell’ordine sono intervenute per ristabilire la calma.La comunità locale è sotto shock per la tragica vicenda. Le indagini proseguono per chiarire la dinamica dei fatti e fare luce sulle responsabilità.