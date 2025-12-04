Tragedia a Galatone: trovata morta Tatiana Tramacere, 27 anni
Le autorità hanno immediatamente avviato le indagini. Le attenzioni degli inquirenti si concentrano su Dragos Gheormescu, 30 anni, formalmente indagato per istigazione al suicidio. I militari del Reparto Investigazioni Scientifiche (RIS) stanno effettuando perquisizioni nell’abitazione dell’uomo, che è stato condotto presso la locale caserma dei Carabinieri.
Nel frattempo, la situazione all’esterno dell’abitazione è degenerata. Centinaia di persone si sono radunate in segno di protesta, generando momenti di forte tensione. Tra urla e tentativi di fare irruzione nell’immobile, le forze dell’ordine sono intervenute per ristabilire la calma.
La comunità locale è sotto shock per la tragica vicenda. Le indagini proseguono per chiarire la dinamica dei fatti e fare luce sulle responsabilità.