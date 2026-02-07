Il dottor Antonio Cirillo nominato Ambasciatore per la Cultura e la Pace Universale



BARLETTA - Un riconoscimento di alto profilo internazionale è stato conferito al Dott. Antonio Cirillo, figura di spicco del panorama culturale pugliese e cittadino di Barletta. E' stato difatti nominato Ambasciatore per la Cultura e la Pace Universale dall'Alleanza Mondiale di Artisti e Scrittori.





La prestigiosa investitura arriva a coronamento di un percorso personale e professionale da sempre improntato alla promozione dei valori culturali, umani e del dialogo tra i popoli, in un’epoca segnata da profonde trasformazioni sociali e geopolitiche.





A motivare la nomina è stata la Presidente dell’Alleanza Mondiale di Artisti e Scrittori, Helen Cribeiro, che ha evidenziato la “dedizione autentica di Antonio Cirillo ai principi che uniscono attraverso l’arte e la cultura”, sottolineando la sua capacità di rafforzare legami di fratellanza e cooperazione nel contesto internazionale. Secondo Cribeiro, l’impegno di Cirillo rappresenta un esempio concreto di come la cultura possa farsi strumento di mediazione, inclusione e costruzione della pace.





Per quel che riguarda la figura dell’Ambasciatore per la Cultura e la Pace Universale, attribuita da ONG e organizzazioni culturali internazionali, ha un valore al tempo stesso simbolico e operativo. Il ruolo mira a favorire il dialogo interculturale, sostenere la cooperazione tra i popoli, promuovere i diritti umani e diffondere i principi della nonviolenza, operando tra istituzioni, territori, scuole, comunità e reti artistiche. L’arte, la cultura e la comunicazione diventano così strumenti centrali per alimentare una cultura della pace duratura e condivisa.





Con questa nomina, il dottor Antonio Cirillo entra a far parte di una rete globale di promotori della cultura intesa come veicolo di coesione sociale e sviluppo umano, in un momento storico in cui la costruzione di ponti tra culture, generazioni e identità appare più che mai necessaria. Un impegno che si inserisce coerentemente in un percorso già costellato di importanti riconoscimenti, tra cui il Premio Mundial Nelson Mandela, conferito per la sua dedizione alla pace, alla riconciliazione e alla dignità umana.





Nel ricevere tale premio, il dottor Antonio Cirillo ha espresso profonda emozione e gratitudine, richiamando i valori universali incarnati da Nelson Mandela e la sua instancabile lotta per la giustizia e la dignità dei popoli. Un cammino che oggi trova ulteriore forza e visibilità in una nomina che unisce il nome di Barletta e della Puglia a una missione dal respiro universale.