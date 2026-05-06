I produttori di farmaci contribuiscono a far innalzare il deficit nella sanità

VITTORIO POLITO – Nei primi 10 mesi del 2025 la spesa farmaceutica tocca quota 21 miliardi (+6,9%). La diretta sfonda il tetto di 4,2 miliardi. È quanto emerge dal “Monitoraggio della spesa farmaceutica Nazionale e Regionale gennaio-ottobre 2025” curato dall’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco).

Il quotidiano nazionale La Repubblica del 3 maggio ha tentato con una nota di Michele Bocci di chiarire il perché la spesa dei farmaci è fuori controllo avvalendosi, tra l’altro, dell’intervista a Silvio Garattini, decano dei farmacologi italiani e fondatore dell’Istituto “Mario Negri”.

Garattini, noto esperto del settore ha dichiarato che “Non c’è alcun controllo sulla spesa. Dal ’93 non viene fatta una revisione del prontuario farmaceutico che contiene migliaia di prodotti, un centinaio sono addirittura più dannosi che efficaci ma non vengono depennati”. Lo stesso Garattini aveva “presentato un progetto per risparmiare 5 miliardi, ma quando l’allora ministra Giulia Grillo lo ha presentato fu cacciata”. Dice Garattini che “Se di otto farmaci della stessa categoria e con le stesse indicazioni scegliessimo di averne due, metteremmo i produttori in concorrenza tra loro e spunteremmo prezzi migliori”. Ma poiché bisogna accontentare tutti questo consiglio è disatteso. Anche Palazzo Chigi ha chiesto al ministro Schillaci di risolvere la situazione, attenzionando l’AIFA alla quale il Ministro ha chiesto una relazione considerando che negli ultimi tre anni la spesa è aumentata del 23%.

Una ulteriore riflessione va fatta da chi scrive a proposito dei farmaci e delle relative confezioni. Alcuni medicinali si possono assumere solo per alcuni giorni, ma le case farmaceutiche predispongono confezioni da 10, 20 o più compresse, fiale, ecc. per cui il rimanente farmaco non utilizzato viene pagato e poi eliminato.

Sarebbe opportuno che i produttori farmaceutici predisponessero per tali prodotti, confezioni con un minor numero di compresse, fiale o altro evitando così lo spreco, lo sperpero e la più gravosa spesa per le ASL e per coloro che acquistano di tasca propria tali prodotti. Spesa che alla fine sono gli utenti a pagare!



