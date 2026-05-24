Il cordoglio dell’Università del Salento per la scomparsa di Brizia Minerva

LECCE - L’Università del Salento esprime cordoglio per la scomparsa della storica dell’arte Brizia Minerva, figura di riferimento nel panorama culturale salentino e volto storico del Museo Sigismondo Castromediano.

Attraverso una nota ufficiale, la rettrice Maria Antonietta Aiello ha voluto ricordarne il profilo umano e professionale, sottolineando il contributo offerto nel campo della ricerca, della divulgazione e della valorizzazione del patrimonio artistico.

«A nome di tutta la comunità accademica dell’Università del Salento – si legge nel messaggio – esprimo profondo cordoglio per la scomparsa della storica dell’arte Brizia Minerva, figura di grande sensibilità culturale e di straordinario impegno nello studio e nella valorizzazione del patrimonio artistico».

Brizia Minerva è stata responsabile scientifica della pinacoteca, delle collezioni artistiche e degli archivi d’artista del Polo biblio-museale di Lecce, distinguendosi per un’intensa attività scientifica e divulgativa che ha contribuito in modo significativo alla diffusione della conoscenza storico-artistica del territorio.

Nel messaggio della rettrice viene inoltre evidenziato come il suo lavoro abbia lasciato «un segno autorevole nel mondo della cultura e della ricerca».

L’Ateneo salentino ha infine rivolto le proprie condoglianze alla famiglia, agli amici e a quanti hanno condiviso con Brizia Minerva il percorso umano e professionale.