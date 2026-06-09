ATP Stoccarda, Bellucci supera Davidovich Fokina e vola al secondo turno
FRANCESCO LOIACONO - Buona prestazione di Mattia Bellucci nel primo turno del torneo ATP 250 di Stoccarda. Sull'erba tedesca, l'azzurro ha sconfitto lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina con il punteggio di 6-2, 6-7, 6-1, conquistando così l'accesso al secondo turno della competizione.
Nel primo set Bellucci ha fatto la differenza grazie a un servizio particolarmente efficace e preciso, che gli ha consentito di prendere subito il controllo degli scambi e di chiudere il parziale sul 6-2. La reazione dello spagnolo è arrivata nel secondo set, molto più equilibrato, deciso soltanto al tie-break, dove Davidovich Fokina è riuscito a imporsi sfruttando con efficacia variazioni di gioco e pallonetti.
Nel terzo e decisivo set la sfida è rimasta in equilibrio fino all'1-1. Da quel momento Bellucci ha alzato il livello del proprio tennis, imponendosi con un rovescio incisivo e una serie di accelerazioni da fondo campo che hanno lasciato poco spazio alla replica dell'avversario. L'italiano ha così conquistato il parziale per 6-1 e il passaggio del turno.
Gli altri risultati del singolare
Successo in rimonta per lo spagnolo Martín Landaluce, che ha superato il francese Pierre-Hugues Herbert con il punteggio di 5-7, 6-3, 6-4 dopo una battaglia durata tre set.
Vittoria anche per il belga Gauthier Onclin, che ha avuto la meglio sull'ungherese Fábián Marozsán per 7-6, 6-3, centrando la qualificazione al turno successivo.
Doppio, avanzano Lehecka-Moutet e Hanfmann-Struff
Nel torneo di doppio, il ceco Jiří Lehečka e il francese Corentin Moutet hanno sconfitto la coppia formata dal tedesco Constantin Frantzen e dall'olandese Robin Haase con un netto 6-3, 6-3, qualificandosi per il secondo turno.
Prosegue il cammino anche dei tedeschi Yannick Hanfmann e Jan-Lennard Struff, vittoriosi per 6-4, 7-6 contro il francese Sadio Doumbia e il messicano Santiago González.
L'attenzione italiana resta ora concentrata su Bellucci, chiamato a confermare le buone indicazioni mostrate all'esordio in uno dei principali appuntamenti di preparazione alla stagione sull'erba.