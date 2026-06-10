Noicattaro, al Teatro Cittadino arriva «I tre porcellini» del Granteatrino

NOICATTARO - Prosegue la rassegnacon un nuovo appuntamento dedicato alle famiglie. Sul palco del Teatro Cittadino di Noicattaro andrà in scena lo spettacolo, produzione del Granteatrino di Bari con attori e burattini, nell’ambito del cartellone curato dalla Compagnia Diaghilev.

Le rappresentazioni sono in programma giovedì 11, venerdì 12 e sabato 13 giugno alle ore 18 nel piccolo gioiello teatrale nojano, considerato tra i più piccoli teatri all’italiana d’Europa con i suoi quaranta posti. L’iniziativa è realizzata con il patrocinio del Comune di Noicattaro – Assessorato alla Cultura all’interno del progetto «Teatro Studio 2026», sostenuto dal Ministero della Cultura e dalla Regione Puglia.

Una fiaba senza tempo tra pupazzi, musica e divertimento

Adattato e diretto da Paolo Comentale, lo spettacolo vede protagoniste Anna Chiara Castellano Visaggi e Chiara Bitetti e propone una rilettura dell’antica fiaba popolare inglese dei tre porcellini.

Attraverso pupazzi animati, canzoni coinvolgenti e scenografie che si trasformano sotto gli occhi del pubblico, la rappresentazione racconta una storia che continua a trasmettere un messaggio attuale: l’importanza dell’impegno, della costanza e del lavoro per costruire risultati solidi e duraturi.

La messa in scena punta però soprattutto sul divertimento, sui tempi comici e sull’interazione con gli spettatori, coinvolgendo bambini e adulti in un’esperienza teatrale vivace e partecipata.

Il lavoro del Granteatrino

Il Granteatrino è una compagnia barese specializzata nel teatro per l’infanzia e da anni porta avanti un’importante attività di recupero e valorizzazione della tradizione dei burattini. Nel corso della sua storia ha collaborato con artisti, illustratori e scenografi di rilievo, tra cui Emanuele Luzzati, autore del logo della compagnia e dei bozzetti scenografici di numerosi spettacoli.

Informazioni

L’ingresso è gratuito, ma è richiesta la prenotazione obbligatoria al numero 333 1260425.

Un’occasione per trascorrere un pomeriggio all’insegna della fantasia, del teatro e del divertimento in famiglia nel suggestivo Teatro Cittadino di Noicattaro.