Noicattaro, al Teatro Cittadino arriva «I tre porcellini» del Granteatrino
NOICATTARO - Prosegue la rassegna «Giugno, tempo di storie» con un nuovo appuntamento dedicato alle famiglie. Sul palco del Teatro Cittadino di Noicattaro andrà in scena lo spettacolo «I tre porcellini», produzione del Granteatrino di Bari con attori e burattini, nell’ambito del cartellone curato dalla Compagnia Diaghilev.
Le rappresentazioni sono in programma giovedì 11, venerdì 12 e sabato 13 giugno alle ore 18 nel piccolo gioiello teatrale nojano, considerato tra i più piccoli teatri all’italiana d’Europa con i suoi quaranta posti. L’iniziativa è realizzata con il patrocinio del Comune di Noicattaro – Assessorato alla Cultura all’interno del progetto «Teatro Studio 2026», sostenuto dal Ministero della Cultura e dalla Regione Puglia.
Una fiaba senza tempo tra pupazzi, musica e divertimento
Adattato e diretto da Paolo Comentale, lo spettacolo vede protagoniste Anna Chiara Castellano Visaggi e Chiara Bitetti e propone una rilettura dell’antica fiaba popolare inglese dei tre porcellini.
Attraverso pupazzi animati, canzoni coinvolgenti e scenografie che si trasformano sotto gli occhi del pubblico, la rappresentazione racconta una storia che continua a trasmettere un messaggio attuale: l’importanza dell’impegno, della costanza e del lavoro per costruire risultati solidi e duraturi.
La messa in scena punta però soprattutto sul divertimento, sui tempi comici e sull’interazione con gli spettatori, coinvolgendo bambini e adulti in un’esperienza teatrale vivace e partecipata.
Il lavoro del Granteatrino
Il Granteatrino è una compagnia barese specializzata nel teatro per l’infanzia e da anni porta avanti un’importante attività di recupero e valorizzazione della tradizione dei burattini. Nel corso della sua storia ha collaborato con artisti, illustratori e scenografi di rilievo, tra cui Emanuele Luzzati, autore del logo della compagnia e dei bozzetti scenografici di numerosi spettacoli.
Informazioni
L’ingresso è gratuito, ma è richiesta la prenotazione obbligatoria al numero 333 1260425.
Un’occasione per trascorrere un pomeriggio all’insegna della fantasia, del teatro e del divertimento in famiglia nel suggestivo Teatro Cittadino di Noicattaro.