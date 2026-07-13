Folktronica torna a San Vito dei Normanni: il 17 luglio la grande festa di Coreutica 2026







Tradizione popolare e musica elettronica si incontrano in Piazza Leonardo Leo, con un ampio ensemble di artiste e artisti della residenza





SAN VITO DEI NORMANNI (BR) - Il 17 luglio, in Piazza Leonardo Leo a San Vito dei Normanni (BR), va in scena Folktronica speciale Coreutica 2026: la festa che unisce musica tradizionale ed elettronica, organizzata dalla World Music Academy. Ingresso libero, a partire dalle ore 21:30.





L'evento si inserisce nella dodicesima edizione di Coreutica, la residenza sulle musiche e le danze del Mediterraneo che la World Music Academy organizza a San Vito dei Normanni dal 12 al 18 luglio. Al fianco del programma di laboratori e seminari rivolto ad artiste, artisti e appassionati, Coreutica si apre ogni anno alla comunità con una serie di serate pubbliche, tra cui, appunto, la festa di Folktronica.





Nata nel 2021 dall'incontro tra la World Music Academy e Last Floor Studio, Folktronica è un processo culturale collettivo prima ancora che un evento: un'officina sonora in cui tradizione popolare e musica elettronica danno origine a composizioni originali. Il percorso, supervisionato da Vincenzo Gagliani, Francesco Barletta (Trevize), Giovanni Chirico e Andrea De Siena, parte da registrazioni sul campo, canti rituali e materiali d'archivio raccolti nella libreria I suoni di San Vito, e ha già portato alla pubblicazione di quattro tracce originali (Nespole, Battelli d'Ori, Diavulu e Itela Nasu Po) disponibili su tutte le piattaforme di streaming. In questo dialogo, le radici culturali del Mediterraneo incontrano i linguaggi della contemporaneità, restando un lavoro pensato per essere vissuto in cerchio, in danza, in ascolto condiviso.





La serata del 17 luglio prevede una lezione aperta di pizzica sempre in piazza Leo (ore 20:30) come anteprima per il grande concerto. Per l’occasione, il progetto Folktronica si allarga in un grande ensemble che porterà sul palco Trevize, Giovanni Chirico, Vincenzo Gagliani, Andrea De Siena, Fabrizio Nigro, Mina Vita, Federico Laganà, Franco Gagliani, Domenico Celiberti, Rosario Nido, Cosimo Pastore, Giuliana Gagliani e altri ospiti: una festa collettiva che afferma un'idea di musica che non separa ma unisce, che non archivia ma rilancia.





La residenza di Coreutica si concluderà il 18 luglio a partire dalle 19:30 con una passeggiata itinerante per le vie del centro storico e con la Ronda finale, il tradizionale cerchio di pizzica pizzica in forma acustica aperto a tutte le artiste, tutti gli artisti e il pubblico.





Coreutica è parte del programma Nuova Generazione Trad, sostenuto dal Fondo Unico per lo Spettacolo del Ministero della Cultura.





Informazioni

Piazza L. Leo, inizio ore 21:30, ingresso libero

Programma completo di Coreutica 2026: www.worldmusicacademy.it

+393208038588