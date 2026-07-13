Giochi elettronici e riciclaggio, maxi operazione della Guardia di Finanza: sequestri per oltre 60 milioni di euro
BARI – Maxi operazione della Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura della Repubblica di Bari, contro l’impresa mafiosa e il riciclaggio di denaro nel settore dei giochi elettronici e dell’intrattenimento.
Sono in corso di esecuzione 23 misure cautelari personali nelle province di Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Taranto e Roma. L’operazione prevede inoltre misure cautelari reali per un valore complessivo superiore a 60 milioni di euro.
L’inchiesta coinvolge oltre 100 persone indagate e punta a fare luce su presunti meccanismi di infiltrazione criminale nel comparto dei giochi, con particolare attenzione ai flussi finanziari e alle attività di riciclaggio.
I provvedimenti sono stati disposti dal Gip del Tribunale di Bari su richiesta della Procura della Repubblica.
I dettagli dell’operazione saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa in programma alle 10.30 negli uffici della Procura di Bari. Interverranno il procuratore della Repubblica Roberto Rossi, il comandante provinciale della Guardia di Finanza di Bari, generale Pasquale Russo, e il comandante del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata (Scico), generale Antonio Nicola Quintavalle Cecere.