Lecce, interesse per il centrocampista croato Kristijan Jakić: Trinchera avvia i contatti con l’Augsburg

FRANCESCO LOIACONO - Il Lecce punta a rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione di Serie A e guarda in Germania. Il club salentino ha messo nel mirino, centrocampista croato classe 1997 di proprietà dell’

Nell’ultima stagione Jakić ha collezionato 26 presenze in Bundesliga con la formazione tedesca, confermandosi un elemento affidabile per caratteristiche di equilibrio, dinamismo e capacità di recupero del pallone.

Il calciatore vanta una carriera internazionale importante: prima dell’esperienza all’Augsburg ha vestito le maglie di Eintracht Francoforte e Dinamo Zagabria, oltre a quelle di diverse squadre croate tra cui NK Lokomotiva, NK Istra e RNK Spalato, dove ha completato anche parte del percorso nelle formazioni giovanili.

Jakić ha inoltre maturato esperienza con le nazionali croate: è stato impiegato da titolare in 17 gare con la Croazia maggiore e ha disputato una partita con la selezione Under 20.

Nei prossimi giorni il direttore sportivo del Lecce Stefano Trinchera dovrebbe avviare i contatti con i dirigenti dell’Augsburg per valutare la fattibilità dell’operazione. La società giallorossa proverà a capire se ci saranno margini per un trasferimento in prestito oppure a titolo definitivo.

Il Lecce, impegnato nella costruzione della rosa per il prossimo campionato di Serie A, punta ad aggiungere esperienza e qualità al reparto mediano con l’obiettivo principale di conquistare la salvezza.