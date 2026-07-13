Palazzo Pesce, estate tra libri e grande jazz: a Mola di Bari un calendario di appuntamenti tra musica, memoria e cultura

– Un’estate all’insegna della cultura, della letteratura e della grande musica quella proposta da, che nelle prossime settimane ospiterà una serie di appuntamenti tra presentazioni di libri e concerti jazz nella suggestiva corte all’aperto.

Il programma prenderà il via giovedì 16 luglio alle ore 19.30 con la presentazione di “Cronache della grande nazione” (edizione Robin&sons) dello scrittore Domenico Capotorto, in collaborazione con la Libreria Culture Club. L’autore dialogherà con Bernardina Rago in un incontro dedicato ai temi del potere, della memoria e della responsabilità collettiva.

Un viaggio narrativo in un mondo che sembra aver risolto ogni problema, attraverso la storia di un uomo chiamato a scegliere il destino degli altri e il prezzo delle sue decisioni. L’ingresso è libero, con apertura delle porte alle ore 19.

La musica sarà protagonista da venerdì 17 luglio alle ore 21.00, quando la corte di Palazzo Pesce ospiterà, in collaborazione con il Duke Jazz Club, “New Orleans… Mon Amour”, spettacolo dedicato ai grandi maestri del jazz tradizionale.

Sul palco Mino Lacirignola (tromba/cornetta), Francesco Manfredi (clarinetto), Franco Angiulo (trombone), Alessandro Binetti (piano), Alessio Anzivino (basso tuba), Michele Fracchiolla (batteria) e Cristina Lacirignola (voce). Il repertorio attraverserà le opere di giganti come Louis Armstrong, Sidney Bechet, Duke Ellington e Benny Goodman, restituendo al pubblico lo spirito dello show jazz delle origini.

Sabato 18 luglio, sempre alle ore 21, sarà la volta di “Dinah Washington – The Queen of Blues”, un omaggio alla straordinaria interprete che seppe unire jazz e rhythm’n’blues. Protagonisti della serata saranno Carla Bavaro (voce), Mike Rubini (sax alto), Max Monno (chitarra e arrangiamenti), Gianluca Fraccalvieri (basso) e Fabio Delle Foglie (batteria). Un viaggio tra swing, soul e grandi ballad per ricreare le atmosfere dei club americani degli anni Cinquanta e Sessanta.

Mercoledì 22 luglio torna a grande richiesta il progetto “Nina Simone e Shirley Bassey – Dall’Afroamerica all’Europa”, con Stefania Dipierro alla voce, accompagnata da Piero Vincenti al pianoforte e Fabio Accardi alla batteria. Due icone della musica internazionale saranno raccontate attraverso le loro canzoni più celebri e la forza interpretativa che le ha rese immortali.

Giovedì 23 luglio, ancora jazz e racconto con “To be or not to be… bop!!! – Storie, musiche e aneddoti”, spettacolo ideato e scritto da Silvana Kühtz, con Lisa Manosperti (canto e voce narrante) e Andrea Gargiulo (piano e arrangiamenti). La serata accompagnerà il pubblico nella New York degli anni Quaranta, tra le figure leggendarie di Miles Davis, Chet Baker, Thelonious Monk e Billie Holiday, guidati dalla singolare figura di Kathleen Anne Pannonica Rothschild de Koenigswarter.

Il calendario proseguirà venerdì 31 luglio alle ore 21.00 con “Cantando Mina”, concerto dedicato alla più grande voce italiana, interpretata da Rosanna D’Ecclesiis (voce), Pino Mazzarano (chitarra) e Vito Di Modugno (basso). Un omaggio ai successi senza tempo di Mina, da Parole parole a E se domani, da L’importante è finire a Se telefonando, attraverso arrangiamenti che spaziano dal tango allo ska fino al funk.

Un cartellone che conferma Palazzo Pesce come uno dei luoghi più attivi della scena culturale pugliese, capace di intrecciare letteratura, jazz e grandi interpreti in un’atmosfera unica nel cuore di Mola di Bari.