Taranto, raccolti 30.400 euro per la famiglia di Bakari Sako: conclusa la raccolta fondi promossa da Babele

TARANTO - Si è conclusa conla sottoscrizione solidale promossa dall’associazionea sostegno della famiglia di, il bracciante agricolo maliano ucciso all’alba delin

L’associazione ha comunicato la chiusura della raccolta fondi esprimendo «gratitudine verso tutte e tutti coloro che hanno partecipato» e ringraziando quanti hanno voluto contribuire con una donazione in favore dei familiari della vittima.

La somma raccolta rappresenta un gesto concreto di vicinanza nei confronti della famiglia di Sako, arrivato attraverso una mobilitazione che ha coinvolto cittadini, realtà associative e persone sensibili alla vicenda.

Sul fronte giudiziario, per l’omicidio del bracciante maliano risultano indagati e sottoposti a misure cautelari sei giovani: quattro minorenni, di età compresa tra i 15 e i 17 anni, e due maggiorenni, rispettivamente di 20 e 22 anni.

La morte di Bakari Sako ha suscitato forte attenzione in città, riportando al centro del dibattito pubblico i temi della violenza, dell’inclusione sociale e delle condizioni di vita e lavoro delle persone migranti impegnate nel settore agricolo.