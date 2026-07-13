Trani, Neja torna alle origini con "Close to You": la regina della dance protagonista di Jazz a Corte

CONVERSANO - Da icona della dance internazionale a raffinata interprete jazz., pseudonimo della cantautrice piemontese, sarà protagonista del prossimo appuntamento di, la rassegna ospitata adi Trani.

L'artista salirà sul palco della Corte "Davide Santorsola" domenica 19 luglio, alle 21 (ingresso dalle 20.30), con "Close to You", un progetto acustico che segna il ritorno alle sue radici musicali, tra jazz, gospel e grandi classici della musica internazionale.

L'evento rappresenta uno degli appuntamenti di punta dell'ottava edizione della rassegna, che continua a distinguersi per la qualità delle proposte artistiche e per la capacità di offrire al pubblico produzioni originali e inedite.

Dalle hit dance al jazz

Con successi come "Restless", "Shock" e "The Game", Neja ha conquistato tra la fine degli anni Novanta e i primi Duemila il pubblico di tutta Europa, vendendo circa quattro milioni di dischi e diventando uno dei simboli dell'eurodance italiana.

Dietro quei successi, però, c'è sempre stata una formazione musicale profondamente diversa. Prima dell'affermazione internazionale, infatti, Agnese Cacciola aveva studiato pianoforte, canto jazz e gospel, un percorso che oggi torna protagonista nel progetto "Close to You", dove la sua voce si libera dei ritmi dance per esprimersi attraverso sonorità acustiche, improvvisazione e atmosfere intime.

Un ensemble d'eccezione

Lo spettacolo nasce dalla collaborazione con l'armonicista Giuseppe Milici, iniziata nel 2013 con l'album Neja-vu, che ha segnato la svolta artistica della cantante verso un repertorio più ricercato.

Sul palco di Palazzo Beltrani, insieme a Milici, si esibiranno Paolo Luiso al pianoforte e tastiere, Filippo De Salvo al basso e Saverio Petruzzellis alla batteria.

Il concerto proporrà un repertorio che attraversa alcune delle pagine più celebri della musica internazionale, con brani di Burt Bacharach, tra cui Close to You, The Look of Love e Raindrops Keep Falling on My Head, oltre a reinterpretazioni di I Will Survive, del tema di Rocky – Gonna Fly Now, composizioni di Ennio Morricone, Stevie Wonder, Nina Simone e altri grandi autori.

Jazz a Corte continua

Con questo appuntamento, Jazz a Corte conferma la propria identità di rassegna capace di mettere in dialogo linguaggi musicali diversi, offrendo al pubblico esperienze esclusive e artisti che scelgono di raccontarsi oltre i generi.

La stagione artistica di Palazzo delle Arti Beltrani è organizzata da Delle Arti Odv Ets, con il sostegno della Città di Trani, il patrocinio della Rete Musei di Puglia e la collaborazione dei Conservatori "Niccolò Piccinni" di Bari e "Nino Rota" di Monopoli.

I biglietti sono disponibili presso il botteghino di Palazzo Beltrani e attraverso il circuito Vivaticket.



