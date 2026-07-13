Wimbledon, Linda Noskova conquista il titolo: battuta Karolina Muchova in tre set

FRANCESCO LOIACONO – Linda Noskova conquista il torneo WTA di Wimbledon e centra il primo titolo del Grande Slam della sua carriera. La tennista ceca ha superato in finale la connazionale Karolina Muchova con il punteggio di, al termine di una sfida durata

Noskova ha imposto il proprio ritmo sin dalle battute iniziali, aggiudicandosi il primo set grazie a un servizio particolarmente efficace e preciso. Muchova ha reagito nel secondo parziale, sfruttando soprattutto il rovescio e riuscendo a riequilibrare l'incontro con il 7-5.

Il terzo e decisivo set è stato combattuto fino al 3-3, quando Noskova ha cambiato marcia. Con colpi rapidi e profondi da fondo campo, la ceca ha preso il controllo del match, chiudendo 6-3 e alzando al cielo il trofeo di Wimbledon.

Per la giovane tennista si tratta del primo successo in un torneo del Grande Slam, un traguardo che conferma la sua crescita nel circuito internazionale.

Nel percorso verso la finale, Noskova aveva eliminato in semifinale l'ucraina Marta Kostyuk con un doppio 6-4. Muchova, invece, aveva conquistato l'accesso all'ultimo atto battendo l'americana Coco Gauff in tre set, con il punteggio di 6-2, 1-6, 7-6.

Nel torneo di doppio maschile, il titolo è andato alla coppia formata dal britannico Henry Patten e dal finlandese Harri Heliövaara, che hanno superato in finale il croato Mate Pavić e il salvadoregno Marcelo Arévalo con un doppio 7-6.