Noci, al Chiostro delle Clarisse la mostra “Claustrum” di Cristina Armeni e Manuela Turtura

NOCI - Ilospita la mostra fotografica, doppia personale delle artiste, a cura di

L’inaugurazione è in programma venerdì 21 agosto 2026 alle ore 18.30 negli spazi del Chiostro delle Clarisse, in via Porta Putignano a Noci (Bari). La mostra resterà aperta al pubblico fino al 29 agosto 2026.

Attraverso un percorso fotografico costruito sul dialogo tra due ricerche artistiche autonome, “Claustrum” propone una riflessione sul tema dell’intimità come luogo privilegiato della visione e della creazione.

Le opere di Armeni e Turtura esplorano lo spazio privato non come dimensione chiusa, ma come ambiente di ricerca, memoria e sperimentazione, mettendo al centro il rapporto tra corpo, luoghi familiari e immaginazione.

“Della storia della fotografia femminile siamo abituati a vedere solo l’apice, proprio perché spesso relegata all’ambiente privato. Ma, come sempre accade nella storia, è proprio il fatto di non dover essere per forza divulgata che rende la fotografia strumento di ricerca nel senso più profondo del termine, aperta all’immaginazione e alla sperimentazione su di sé e sui luoghi familiari”, si legge nel testo di sala curato da Simona Ghizzoni.

Alla serata inaugurale saranno presenti le artiste Cristina Armeni e Manuela Turtura, insieme alla curatrice della mostra.

Un appuntamento dedicato alla fotografia contemporanea che porta nel cuore della Puglia un confronto tra due sensibilità artistiche capaci di indagare il confine tra spazio personale, memoria e percezione.



