Sotto le Stelle a Sant’Angelo: pic-nic serale e osservazione astronomica nel Parco dell’Alta Murgia

SANTERAMO IN COLLE - Una serata dedicata alla natura, alla scienza e alla convivialità nel cuore del, il, a, ospiterà, un evento pensato per famiglie, appassionati di astronomia e amanti delle esperienze all’aria aperta.

L’iniziativa si svolgerà dalle 20 fino a mezzanotte, proponendo un mix di pic-nic al tramonto, divulgazione scientifica e osservazione del cielo con il supporto di esperti astrofili. Per l’occasione, gli spazi museali del Centro Visite resteranno aperti in via straordinaria fino alle 24.

Telescopi, pianeti e cieli bui

La serata offrirà ai partecipanti la possibilità di osservare il cielo lontano dall’inquinamento luminoso, grazie alla collaborazione di ICARUS Astronomia – Poliedrika APS, della Società Astronomica Pugliese e dell’Osservatorio Astronomico Conversano "Asteroide di Chicxulub".

Con telescopi professionali e binocoli astronomici saranno illustrati i principali fenomeni celesti del periodo, dalle congiunzioni planetarie alle fasi lunari di agosto 2026, con momenti divulgativi dedicati anche all'importanza della tutela dei cieli notturni.

Pic-nic plastic free

I partecipanti potranno portare il proprio pic-nic da casa, utilizzando esclusivamente materiali riutilizzabili, compostabili o in carta, in linea con la filosofia plastic-free dell'iniziativa. Sarà inoltre disponibile un punto ristoro con acqua, birra e vino biologico.

Gli organizzatori consigliano di portare un telo per il prato, una felpa per le ore serali e, per chi ne dispone, anche un telescopio o un binocolo personale da condividere con gli altri partecipanti.

Partecipazione libera

La partecipazione al pic-nic e alle attività di osservazione astronomica è libera, con un contributo volontario destinato ai progetti di tutela promossi dall'Archeoclub. L'accesso al percorso museale della Grotta di Sant'Angelo, aperto dalle 16.30, prevede invece il pagamento del biglietto.

Non è richiesta prenotazione e la struttura è accessibile alle persone con disabilità.

L'iniziativa è patrocinata dal Comune di Santeramo in Colle – Assessorato alle Politiche Culturali.