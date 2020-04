Maxi-carico di Dpi sanitario è atterrato a Bari

- E' giunto a Bari il grande carico di materiale di Dpi sanitario contro il Coronavirus (tute di protezione, occhiali protettivi, mascherine DPI, pompe per infusione, pompe per iniezione, attrezzature per barelle per biocontenimento, sterilizzatrici) che la Regione Puglia ha fatto arrivare, utilizzando i fondi del bilancio ordinario della Regione, all'Aeroporto Palese dalla Cina, grazie all'amicizia con il Governatore della Provincia di Guandong, Ma Xinguri, ed il supporto dell'Ambasciata italiana a Pechino.Ad aspettare l'arrivo dell'importante carico c'era il Governatore della Puglia Michele Emiliano, che ha dichiarato: "Dobbiamo all'amicizia del popolo cinese questo risultato. Abbiamo trepidato in questi giorni. Ringrazio il governatore del Guangdong, l'Ambasciata italiana a Pechino e chiunque abbia reso possibile questo. Gli uffici regionali stanno dando prova di grande professionalità in questi giorni"."Fare quest'ordine è stato complesso. A me sembra tutto irreale. Non abbiamo neppure la forza di commuoverci. Stiamo lavorando. Mi ha fatto male sentire dire che la mancanza di dpi fosse una colpa, sapendo che questo materiale sia diventato rarissimo. La gioia di poter proteggere i nostri medici e sanitari supera ogni considerazione".