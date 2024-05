Incidente a Bitritto: moto e furgone coinvolti in uno schianto

BITRITTO - Ieri sera, nella tranquilla città di Bitritto, un incidente ha scosso la via Pietragallo, coinvolgendo un furgone e una moto. Purtroppo, a riportare le conseguenze più gravi sono stati i due giovani ragazzi che si trovavano a bordo della moto al momento dell'incidente.L'impatto è stato violento, e i due ragazzi sono stati immediatamente trasportati al Pronto Soccorso locale per ricevere le cure necessarie. Le loro condizioni, tuttavia, sono apparse subito gravi, tanto che uno dei due è stato indirizzato direttamente in Rianimazione a causa delle complicazioni dovute ai diversi traumi riportati nell'incidente.Le autorità locali sono intervenute prontamente sul luogo dell'incidente per ricostruire la dinamica dell'evento e valutare le responsabilità. Al momento, non sono ancora chiare le cause che hanno portato al tragico schianto tra il furgone e la moto, ma le indagini sono in corso per fare luce su quanto accaduto.Le immagini catturate dal BIT Live mostrano la gravità dello scontro e l'effetto devastante che ha avuto sull'interessata via Pietragallo, lasciando un segno tangibile della tragica giornata.La comunità locale è profondamente scossa dall'accaduto e si stringe attorno alle famiglie dei giovani coinvolti nell'incidente, sperando in un pronto e completo recupero per entrambi. Si attendono ulteriori aggiornamenti sulle condizioni di salute dei ragazzi e sulle indagini in corso per chiarire le circostanze che hanno portato a questa dolorosa tragedia.