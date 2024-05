Nunzia Caputo, l'icona delle orecchiette di Bari Vecchia: da venditrice ambulante a attività commerciale

BARI - Nunzia Caputo, con le sue abilità nel preparare le orecchiette, ha conquistato il cuore di Bari Vecchia e ha girato il mondo portando avanti la tradizione della pasta barese. Ora, la sua attività sta per subire una svolta storica: presto, l'Arco Basso diventerà ufficialmente "la strada delle orecchiette", e Nunzia introdurrà gli scontrini, trasformando così la sua attività da venditrice ambulante a una normale attività commerciale.La notizia è stata riportata da Repubblica Bari, e Nunzia ha commentato: "Faremo le cose fatte bene", dimostrando la sua determinazione nel garantire la qualità del suo prodotto.Inoltre, presto i prodotti di Nunzia, tra cui orecchiette, cavatelli e taralli, verranno contrassegnati con il logo "Nunzia, la pastaia", un marchio che è stato depositato presso la Camera di Commercio. Questo marchio non solo servirà a identificare i prodotti di Nunzia, ma anche a proteggerla dalle false imitazioni e a evitare un uso improprio della sua immagine in eventi in cui lei non è coinvolta, come ha spiegato suo figlio Rino a Repubblica.Questa trasformazione segna un nuovo capitolo nella storia di Nunzia Caputo e del suo leggendario business di orecchiette, evidenziando il valore della tradizione e dell'innovazione nel mondo culinario.