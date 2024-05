Una giornata di svago e inclusione a Margherita di Savoia

MARGHERITA DI SAVOIA - Nel suggestivo scenario del lungomare di Margherita di Savoia, si è svolta una mattinata all'insegna della gioia e del divertimento, organizzata con cura e dedizione da Sibilia Lacalamita, coordinatrice dell'Associazione Italiana Assistenza Spastici (AIAS) di Barletta. L'obiettivo di questa escursione speciale era offrire ai ragazzi dell'associazione un'esperienza indimenticabile, ricca di stimoli e opportunità di crescita.I giovani, accompagnati da operatori e volontari, sono partiti da Barletta a bordo di mezzi appositamente attrezzati per il loro trasporto, dirigendosi verso Margherita di Savoia. Qui li attendeva un'accoglienza calorosa presso il Palazzo di Città, dove il Sindaco Avv. Bernardo Lodispoto, l'Assessora ai servizi socio-sanitari e alle pari opportunità Grazia Damato e il Consigliere Salvatore Ricco hanno fatto gli onori di casa, manifestando il loro sostegno e la loro solidarietà verso l'iniziativa dell'AIAS.Dopo i saluti istituzionali, i ragazzi si sono immersi nell'atmosfera festosa del "10° Festival Internazionale degli Aquiloni", che ha colorato il cielo di Margherita di Savoia con le forme e i colori più variopinti. Grazie alla collaborazione della ditta "Magnifico Train", hanno potuto esplorare il paese a bordo di un trenino, ammirando le opere degli aquilonisti provenienti da ogni angolo del globo.Ma l'avventura non si è limitata alla contemplazione: i giovani hanno avuto l'opportunità di mettere alla prova la propria creatività e abilità partecipando alla costruzione di aquiloni. Con l'aiuto di esperti del volo libero, hanno dato forma ai propri sogni, lasciando che i loro aquiloni prendessero il volo, danzando leggeri tra le nuvole. È stata un'esperienza non solo divertente, ma anche educativa, che ha stimolato la fantasia e la collaborazione tra i partecipanti.Un grazie speciale va a Salvatore Del Vecchio, titolare del lido "ALBATROS", che ha generosamente messo a disposizione la sua struttura per accogliere gli ospiti, offrendo non solo un rifugio dal sole ma anche deliziosi piatti e intrattenimento musicale per allietare la giornata.In definitiva, questa giornata di svago e inclusione a Margherita di Savoia è stata un esempio luminoso di come la collaborazione tra associazioni, istituzioni e imprenditori possa creare occasioni di crescita e integrazione per tutti. Grazie all'impegno e alla generosità di tutti coloro che hanno contribuito, i ragazzi dell'AIAS hanno potuto vivere momenti indimenticabili di gioia e condivisione, lasciando un segno luminoso nel cuore di Margherita di Savoia e di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di partecipare a questa splendida giornata.