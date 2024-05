'La musica come mission', Miriam Campobasso dalla Puglia a primo violino Rai

“Poter accompagnare artisti di fama mondiale nella magia delle luci di uno studio televisivo col mio violino è stato un momento di inaspettata gioia, un sogno a occhi aperti che mi ha arricchito come musicista e come persona. Lavorare con artisti così talentuosi mi ha spinto a dare il massimo a ogni esibizione e ad affrontare ogni puntata con entusiasmo”.Aver fatto parte de “I Migliori Anni” è stata un’avventura che porterò sempre con me nel mio cuore con gratitudine e orgoglio. Ogni nota suonata, ogni applauso e ogni sorriso condiviso, sono diventati i tasselli di un'esperienza indimenticabile che continuerà a influenzare positivamente il mio percorso artistico e ad alimentare la mia determinazione nel perseguire i miei sogni nella musica.La sua conduzione dinamica e frizzante ha contribuito a rendere ogni momento sul palco ancor più magico e indimenticabile. Non che Miriam fosse un’absolute beginners, anzi, è arrivata in Rai con un bagaglio molto ricco alle spalle. Ha iniziato lo studio del violino a 7 anni e si è diplomata col massimo dei voti e lode a 18 al Conservatorio di Bari “Nicolò Piccinni”.A 8 anni ha partecipato al suo primo concorso vincendo il Primo Premio Assoluto e il Premio Speciale alla più giovane Solista Miglior Classificata nel Concorso Internazionale Eurorchestra, al quale è seguita una lunga serie di concorsi, ottenendo borse di studio e riconoscimenti: Concorso lnternazionale Giovani musicisti di Barletta, C.I. Valeria Martina, C. I. musicale a Matera, C.I. Eurorchestra Civera, C. Hyperion Ciampino, C.I. Euterpe ecc. La sua versatilità e musicalità vengono sin da subito apprezzate: dalle esibizioni solistiche alle collaborazioni in duo, trio, quartetto e vari gruppi da camera. Esibizioni in Austria, Egitto, Libano, Polonia, Spagna e Germania, oltre che in numerosi teatri italiani.La sua esperienza orchestrale include collaborazioni con ensemble di prestigio come l'Orchestra del Teatro Petruzzelli di Bari, l'Orchestra Giovanile Cherubini, Orchestra Femminile del Mediterraneo, etc. Ha ricoperto ruoli importanti come Spalla dei Secondi Violini nell'Orchestra Sinfonica della città metropolitana di Bari e Spalla dei Secondi Violini per il Teatro San Carlo di Napoli. Nel 2020, dopo un rigoroso processo di selezione, è risultata vincitrice dell’audizione come Spalla dei Primi Violini nell'Orchestra Giovanile Italiana.La sua dedizione alla musica da camera le ha permesso di frequentare il corso di alto perfezionamento in Musica da Camera presso l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia (Roma), sotto la guida del M° Ivan Rabaglia.