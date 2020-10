Serie D: vince il Brindisi e perde il Molfetta

- Nel quinto turno del Girone H della Serie D 2020-21, monco per quattro gare rinviate a causa del Covid, bilancio parzialmente positivo per le squadre pugliesi. Eccezion fatta per AZ Picerno-Francavilla 2-0, si registra l'1-1 che ha deciso Bitonto-Lavello e la vittoria interna per 1-0 del Brindisi sulla Fidelis Andria, nell'unico derby pugliese della giornata. Non sorride il Molfetta, sconfitto di misura a Sorrento per 1-0. Alla luce di questo successo, i campani sono temporaneamente in testa nella graduatoria del Girone H con 1 punto di vantaggio sul Brindisi.