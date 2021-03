DG Arpal, FdI: "La scelta non è meritocratica. Alle 11.30 conferenza stampa"

BARI - Oggi 8 marzo, alle ore 11.30, conferenza stampa del gruppo regionale di Fratelli d’Italia nell’atrio del palazzo del Consiglio regionale (via Gentile, Ba).“All’ex rettore di Lecce ed alla Giunta Emiliano non piacciono i professionisti del lavoro pluri-laureati”: curricula alla mano i consiglieri regionali del gruppo Fratelli d’Italia, oggi, 8 marzo, alle 11.30, nell’atrio del palazzo del Consiglio regionale (via Gentile, Bari) spiegheranno come la scelta del direttore generale dell’Arpal non sia basata su criteri meritocratici.L’appuntamento si rende necessario alla vigilia della seduta del Consiglio regionale di domani, 9 marzo, con all’ordine del giorno anche una mozione presentata da Fratelli d’Italia sull’argomento. Viste le restrittive norme Covid che impediscono ai giornalisti di essere presenti in aula e quindi seguire il dibattito a 360 gradi (e non solo con la telecamera puntata su chi parla) si reputa indispensabile mostrare fisicamente le prove di quanto il gruppo sostiene.