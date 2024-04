Quei due scudetti 'rubati' dall’Inter

credits: 110.inter.it

- Correva l’anno di grazia 1910, quello del primo scudetto dell’Inter. E’ su tutti gli almanacchi. Ma su cui aleggia un’aria di sospetto. Qualcuno dice che fu “rubato”. E comunque sotto il segno del “disonore e dell’antisportività”.E dunque, agli albori del calcio, la serie A aveva appena 9 squadre. E’ la Pro Vercelli quella che conduce i giochi: ha vinto i due campionati precedenti e si avvia a fregiarsi del titolo di campione d’Italia anche per quell’anno.Quando il campionato finisce, appaiate in testa a 25 punti ci sono la squadra piemontese e l’Internazionale di Milano. Ci vuole quindi uno spareggio per l’assegnazione del titolo. E’ fissato per il 17 di aprile.I piemontesi chiedono e ottengono di far slittare la data: nella stessa giornata sono impegnati in un torneo studentesco. La Federazione accoglie la richiesta e fissa per il 24.Ma, c’è un ma: la Pro Vercelli ha molti infortunati, inoltre, alcuni sono militari, stanno partecipando alla Coppa della Regina: chiese così un ulteriore slittamento.L’Inter però disse “no”: pensava che fosse uno stratagemma per consentire ai giocatori infortunati di rimettersi in forma. La Federazione si allineò a questa decisione.Arrivò il 17 aprile e i piemontesi, per protesta, mandarono in campo ragazzi dagli 11 ai 14 anni. Una partita che a vederla oggi farebbe tenerezza: finì 10 a 3 per i lombardi, con i ragazzini che si fecero addirittura 3 autogol, ma ne segnarono altrettanti.Internazionale campione d’Italia, primo scudetto della sua storia. La Pro Vercelli si aggiudicò i tre campionati successivi e poi quelli del 1921 e 1922. Un “fattaccio” che ormai fa parte della storia del calcio.Che nulla toglie al 20mo scudetto (e le due stelle) conquistato ieri sera (Milan - Inter 1-2).Anche se la stampa sportiva non può fare a meno di ricordare quel che accadde 18 anni fa, Calciopoli: il campionato lo vinse la Juventus, ma, appunto, a causa dello scandalo, fu assegnato all’Inter. Che così ha due scudetti, diciamo chiacchierati, “sospetti”...