- La rivoluzione del mondo delle farmacie era già iniziata con l' arrivo della pandemia Covid-19. Adesso continua sempre più rapidamente e cambia pelle. Le nuove tecnologie e AI (intelligenza artificiale) è il cardine di questo mutamento. La diagnostica in farmacia sta registrando sempre più numeri elevati con valori a doppia cifra rispetto all' anno precedente.Ecco alcuni dati parziali da Federfama che ci indica oltre 6.500 le farmacie che, finora, hanno aderito all’accordo erogando oltre 700.000 prestazioni sanitarie nell’arco di sette anni. In particolare, nel 2021 sono state complessivamente erogate 250.946 prestazioni, in aumento del 79% rispetto al 2020 (quando ne erano state erogate 140.370).In dettaglio, nel 2021 sono stati effettuati: 159.322 elettrocardiogrammi, 56.117 monitoraggi Holter cardiaci, 35.507 monitoraggi della pressione arteriosa nelle 24h.I dati completi avrebbero numeri sicuramente più elevati, ma il punto è evidenziare la figura centrale delle Farmacie nella diagnostica strumentale. La lista di esami eseguiti in farmacia si amplia sempre di più: Spirometria, Polisonnografia, Dermatologia ed altre specialità grazie a nuovi dispositivi 4.0.Un ruolo che harantisce al cittadino prestazioni sanitarie di Telemedicina in tempo reale (teleconsulti e telerefertazioni da parte di medici specialisti) con uniformità di raccolta dei dati sanitari, di dotazione di apparecchiature elettromedicali di tipo ospedaliero, di erogazione delle prestazioni professionali specialistiche, consentendo anche l’alimentazione di un unico database condiviso, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali.La farmacia diventa il "trait d'dnion" tra il paziente ed il medico, un anello di congiunzione che completa il modello di assistenza sanitaria del futuro.