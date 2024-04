Crispiano: la Puglia delle 100 Masserie, presenta 'Crispiano Missione Relax – Supereroi che ti salvano la vacanza'

CRISPIANO – Per il lancio della stagione estiva 2024, il Comune di Crispiano è entusiasta di presentare la sua nuova campagna di comunicazione: "CRISPIANO MISSIONE RELAX – Supereroi che ti salvano la vacanza". Con questa iniziativa, il comune pugliese si pone come epicentro del relax pugliese, celebrando la sua posizione geografica ideale al centro della Puglia, l’autenticità del cibo locale e la calda ospitalità dei suoi abitanti.La campagna sarà supportata da un video irriverente e da una landing page interattiva, dove i visitatori potranno scaricare un messaggio vocale divertente e originale, da inviare a chiunque tenti di disturbare la loro pace durante le vacanze.La campagna pubblicitaria si inserisce in un più ampio panorama di azioni che sono partite da una serie di incontri di comunità attraverso cui si è giunti al lancio di un Piano Strategico che ha visto la collaborazione di varie università italiane ed estere e il coordinamento scientifico della Professoressa Franch dell’Università di Trento. Oltre la partecipazione del comune alle maggiori fiere di settore, c’è stato il lancio dello spot 2024 e l’istituzione di un corso di formazione gratuito e aperto alla cittadinanza in cui affrontare i temi centrali del turismo moderno e sostenibile. Formare i professionisti di questo nuovo modo di intendere il turismo è stato l’obiettivo del percorso, promosso dal Comune di Crispiano che ha visto la straordinaria partecipazione di oltre 110 cittadini.“L’obiettivo è ridisegnare la percezione della destinazione turistica delle 100 Masserie e di Crispiano nel panorama turistico pugliese, cercando di evidenziare i connotati distintivi di un territorio completamente vocato alla natura, alla sostenibilità e all’autenticità rurale delle Masserie e del loro patrimonio culturale” ha spiegato il Sindaco Lopomo. “Il modello comunicativo di una destinazione deve basarsi su di un’offerta chiara e definita. Grazie a questa nuova campagna di comunicazione sarà ancora più chiaro il posizionamento strategico della destinazione” ha precisato poi Albano.: https://www.crispianoturismo.it/missione-relax/: https://youtu.be/LMVfkUcj7lI: contact@crispianoturismo.it