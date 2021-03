- Nel recupero della dodicesima giornata della Serie D 2020-21 di domenica 14 marzo 2021, successo esterno del Taranto che, dopo aver ribaltato l'1-0 iniziale, espugna il campo del Portici per 4-1. In virtù questa vittoria esterna, la compagine ionica, allungando a 38 punti la vetta del Girone H afferente al Torneo Interregionale, è l'unica rappresentante del calcio pugliese a ricoprire il ruolo di capolista in un campionato nazionale.