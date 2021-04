Milan-Sassuolo 1-2: Raspadori batte i rossoneri

(via Us Sassuolo Fb)

- Dopo la ritrovata vittoria in casa contro il Genoa, il Milan cade a San Siro contro il Sassuolo che s'impone per 2-1 grazie alla doppietta di Raspadori che ribalta l'iniziale vantaggio di Calhanoglu, autore di un destro a giro all’angolino che non ha lasciato scampo agli avversari. Un match avvincente che il Sassuolo ha disputato senza paura riuscendo ad espugnare la casa rossonera portando così a casa i tre punti della vittoria.Per il Milan è stata una partita dai due volti. L'iniziale vantaggio aveva illuso il popolo rossonero che, tuttavia, ha visto salire in cattedra Raspadori, protagonista indiscusso del match. Partito dalla panchina ha avuto il merito prima di riportare il risultato in parità e poi di punire gli avversari firmando la rete del definitivo 2-1. In soli sette minuti ha avuto la capacità di ribaltare il risultato siglando una doppietta che complica il cammino dei rossoneri in campionato.La squadra di Pioli resta a +2 sull'Atalanta, ma i bergamaschi, domani sera, in campo contro la Roma, potrebbero operare il sorpasso qualora dovesse arrivare una vittoria e strappare il secondo posto che si preannuncia in bilico fino al termine del campionato.