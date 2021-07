Hub vaccini di Nardò, Mazzotta: “Ore in coda sotto il sole, si utilizzi l’ex ospedale”

BARI - “Ore e ore in coda sotto il sole cocente per sottoporsi al vaccino: quello che sta accadendo anche a Nardò merita una riflessione operosa ed immediata da parte dell’azienda sanitaria locale. Anziani e cittadini tutti costretti a lunghissime attese all’aperto con le temperature che superano i 40 gradi ed è evidente che si debba trovare una soluzione alternativa". Così in una nota il consigliere regionale di Forza Italia, Paride Mazzotta."Sono stati registrati - prosegue - già diversi malori di persone per il caldo eccessivo ed è per questo che, con lo spirito collaborativo di sempre, abbiamo ragionato su altre strutture da poter utilizzare. L’ex ospedale della città ben potrebbe essere un hub vaccinale, garantendo anche condizioni più dignitose e sicure per la salute delle persone: all’interno, infatti, ci sono diversi spazi ampi che potrebbero accogliere l’utenza in attesa. Mi auguro che la Asl voglia recepire la proposta o trovare altre strade affinché si possa procedere con le vaccinazioni senza cagionare così tanti disagi ai cittadini”.