Un finanziere è stato ferito nella notte da un cancello, in fase di chiusura, del Porto di Bari, che permette il transito del carico eccezionale. Il militare 40enne è stato trasportato al Policlinico di Bari, dove è stato operato due volte, con prognosi riservata ma non sarebbe in pericolo di vita.Sul posto è intervenuta la Polizia Scientifica e la Guardia di finanza per far luce sulle cause dell'incidente.