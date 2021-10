Trinitapoli, lo Juventus Club compie 10 anni

Oggi 22 Ottobre p.v. il club bianconero di Trinitapoli compie 10 anni, dal 2011 infatti può vantare l’appartenenza al mondo privilegiato dei Club ufficiali, DOC dapprima e Official Fan Club dopo, ciò significa appartenere ad una classe di tifosi privilegiati in quanto sono gli unici Juventus Club ufficialmente riconosciuti da Juventus Football Club infatti per diventare Official si devono rispettare specifici parametri organizzativi e gestionali.“Un traguardo, questo decennale, - ci dice il presidente Campagna Francesco- voluto dal direttivo dell’Associazione, alla luce dei quasi due anni veramente duri e difficoltosi che non ci hanno permesso di frequentare la sede e riunire i tesserati, sia per la visione di eventi sportivi che per varie iniziative. Doveroso è il plauso ai soci fondatori e a tutti coloro che con passione hanno continuato a mantenere vivo un sogno, un progetto, nella nostra Città. La divulgazione della cultura e dei valori dello sport, della non violenza, dell’integrazione, in generale, e la passione ai colori bianconeri, in particolare, sono gli obiettivi che ci hanno guidato fino ad oggi e che con convinzione continueremo a trasmettere soprattutto ai più piccoli. Sicuri che questa realtà, così, possa guardare avanti con fiducia per tanti altri anni.”In questa circostanza di festa non può mancare il ricordo di chi non c’è più come il piccolo bianconero Umberto Pio, Michele ed Emanuele, questi ultimi venuti a mancare proprio in periodo pandemico.Il club bianconero comunica che si sta stilando un vero e proprio programma colmo di eventi celebrativi che vedranno la partecipazione di numerosi ospiti, del mondo bianconero e non.