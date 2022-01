Australian Open: Sinner eliminato ai quarti di finale

- Nei quarti di finale degli Australian Open di tennis a Melbourne Jannik Sinner è stato eliminato 6-3 6-4 6-2 dal greco Stefanos Tsitsipas. L’altoatesino è stato efficace col rovescio e i pallonetti. Per Sinner molti errori col dritto. Il greco ha fatto la differenza in positivo col servizio.

Sinner è stato eliminato per la seconda volta nei quarti di finale in uno torneo del Grande Slam, dopo il Roland Garros di Parigi nel 2020. Per Tsitsipas è la terza qualificazione alla semifinale nella sua carriera negli ultimi 4 anni agli Australian Open.