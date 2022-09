Crociere: su Msc Seascape 6 nuove produzioni e un'offerta di intrattenimento senza precedenti

ph: Ivan Sarfatti

ph: Ivan Sarfatti

GINEVRA - MSC Crociere ha svelato oggi i dettagli delle nuove offerte di intrattenimento a bordo di MSC Seascape, tra cui 6 nuove fantastiche produzioni appositamente studiate per il Teatro Chora. Quando MSC Seascape salperà per la prima volta a novembre di quest'anno, la nuova ammiraglia della classe Seaside offrirà un intrattenimento esclusivo a bordo, con produzioni di livello Mondiale e performance coinvolgenti.Steve Leatham, Global Head of Entertainment di MSC Crociere, ha dichiarato: "MSC Seascape è la nuova unità della Classe Seaside e presenta l’offerta di intrattenimento più completa che i nostri ospiti abbiano mai visto. Ispirata a New York City, la città degli spettacoli e delle produzioni musicali di Broadway famosi in tutto il mondo, MSC Seascape presenta nuove produzioni che stupiranno tutti i nostri ospiti. I passeggeri potranno così vivere un’esperienza senza precedenti grazie ai migliori artisti e scenografie oltre ad un'eccellente qualità delle produzioni."La nuova ed entusiasmante nave presenta il famoso concetto di Dueling Pianos presente su MSC Seashore, operativa dal 2021, oltre ad un'offerta teatrale completamente nuova, esclusiva di MSC Seascape, che comprende:Lo splendido Teatro Chora ospiterà produzioni di alto livello, con un programma di spettacoli diversi per ogni sera della crociera, tra cui sei nuovissime rappresentazioni che delizieranno tutti gli ospiti.- Gli ospiti rimarranno sbalorditi da questa produzione a tema oceanico, con esibizioni “in volo”, rappresentazioni di animali acquatici, vocalist e ballerini vestiti come i personaggi del mondo marino.- Questo spettacolo ultraterreno trasporterà gli ospiti dalla vita reale ad un mondo fiabesco, con artisti circensi, ballerini, cantanti e video interattivi che permetteranno al pubblico di immergersi in un mondo immaginario.Un cast di cantanti e ballerini d'eccezione eseguirà i più amati classici del rock, con luci lampeggianti e scenografie come in un concerto che faranno scatenare il pubblico.- Gli ospiti saranno trasportati nel mondo del cinema: cantanti e ballerini si esibiranno in una celebrazione del mondo cinematografico, con canzoni di film indimenticabili, costumi e una scenografia appositamente realizzati.Uno spettacolo coinvolgente di danza metterà in evidenza una varietà di stili di ballo, dal latino al liscio, al contemporaneo, con tecniche che stupiranno gli ospiti e li spingerà a iscriversi al prossimo corso di danza a bordo.- Caratterizzato da costumi di grande pregio e da un giardino fiorito che prende vita, questo spettacolo porta la natura a bordo con vocalisti, ballerini e artisti circensi.Ispirato ai saloni di cabaret francesi degli anni '20, il salone di poppa Le Cabaret Rouge offrirà agli ospiti un'atmosfera chic per trascorrere serate all’insegna del fascino e dello stile di un tempo vivendo un’esperienza unica in mare. Con esibizioni dal vivo, una band, cantanti, ballerini, contorsionisti e molti altri spettacoli speciali, Le Cabaret Rouge fa rivivere i ruggenti anni '20.Oltre ai nuovi spettacoli offerti ogni sera, MSC Seascape offrirà una varietà di opzioni di intrattenimento interattivo per tutte le età. A bordo ci saranno 21 serate a tema, con costumi e decorazioni appositamente realizzati per la Country Night, la Star for a Night e la Hollywood Night.Inoltre, non mancheranno emozionanti esperienze high-tech disponibili durante tutte le ore della crociera, dalla prima giostra ROBOTRON e un simulatore di rafting al cinema interattivo XD, al simulatore virtuale Formula Racer. Per completare l'esperienza di crociera, non mancheranno le classiche feste che gli ospiti frequentano a bordo, tra cui il Sunshine Party, il White Party e la Gala Night.