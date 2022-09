Salvini: centrodestra destinato a governare per cinque anni

MILANO - "Siamo destinati a vincere e orgogliosi di governare insieme almeno per 5 anni". Così il leader della Lega Matteo Salvini a margine di un evento sulla flat tax, a Milano, aggiungendo: "Non vedo l'ora che arrivi il 25 settembre"."Noi domani a Pontida porteremo alcune decine di migliaia di persone, spero che Letta possa fare altrettanto, ma per parlare di futuro, di lavoro, di pace, di ambiente, di nucleare, di crescita e di giovani" ha detto il leader della Lega rispondendo a chi gli chiede di commentare la decisione del segretario del Pd, Enrico Letta, di organizzare un evento, per lo stesso giorno di domani, a Monza.A Monza, dice Salvini, "io spero si parli di idee perché per il momento la sinistra ha parlato di fascismo, di Russia, di razzismo e rischio democratico. Spero che almeno l’ultima settimana passi parlando di Italia e non di Paesi stranieri o altre cose".