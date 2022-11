Zullo: Emiliano si ricandida? La Puglia ha bisogno di voltare pagina rispetto alle Politiche del centrosinistra non alle persone

BARI - “Che Emiliano si ricandidi o meno non è importante ai fini della crescita della Puglia e dei pugliesi. La Puglia ha bisogno di voltare pagina, non solo rispetto al presidente ma alle politiche di Emiliano e la sua maggioranza di centrosinistra". Così in una nota il sen.Ignazio Zullo (FdI).“Abbiamo bisogno in Puglia - prosegue Zullo - di una rivoluzione politica e culturale che realizzi quello che Emiliano e il centrosinistra non hanno realizzato (riforme nella sanità e nella gestione dei rifiuti, riduzione della tassazione, efficienza nella spesa dei fondi comunitari), ma soprattutto non faccia quello che hanno fatto loro (sprechi, elargizioni di prebende, mercato delle vacche, clientele, poltrone per candidati nelle loro liste alle regionali e trombati dal popolo elettore.“Serve l'alternanza di governo e spero che i pugliesi lo abbiano compreso” conclude Zullo.