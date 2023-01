Si schianta sulla Tiburtina con la moto: Canosa piange il 34enne Francesco Lenoci

ROMA - La città di Canosa piange Francesco Lenoci, 34 anni, morto in un incidente stradale sulla via Tiburtina Valeria in Abruzzo. Il centauro stava rientrando ad Ottavia, dove viveva da anni, e stava percorrendo in sella alla sua Kawasaki la statale che collega Santa Marie a Carsoli, in provincia dell'Aquila, quando ha perso il controllo della moto ed è caduto sulla asfalto.Non c'era niente da fare per lui. I funerali di Lenoci saranno celebrati il 7 gennaio nella chiesa di Santa Maddalena a Canosa.