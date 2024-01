S.T.O.P. e Shakespeare Ænigma, il 28 e 29 gennaio a Mola di Bari tornano gli eventi targati Like a Jazz

MOLA DI BARI - Doppio appuntamento, domenica 28 gennaio (ore 20) con il concerto di Lisa Angelillo “S.T.O.P.” al Teatro Van Westerhout (ticket online su diyticket) e lunedì 29 gennaio (ore 18:30) presso il Palazzo Roberti di Mola di Bari con la presentazione del debutto letterario di Stefano Reali “Shakespeare Ænigma”(ingresso libero), all’interno del nuovo calendario eventi 2023-24 curato dall’Associazione Culturale Like a Jazz per la direzione artistica di Lisa Angelillo. Dopo il successo del concerto natalizio di Paolo Daniele – “Winter Breath” – tornano, dunque, gli eventi del nuovo cartellone patrocinato e sostenuto dal Comune di Mola di Bari con il supporto di Autoclub Group.Si partirà domenica 28 gennaio alle ore 20 al Teatro Van Westerhout di Mola di Bari con “S.T.O.P. - Sentire Tutto Ostinatamente Perduto”, concerto che vedrà Lisa Angelillo protagonista assieme a una folta schiera di musicisti che si alterneranno sul palco per accompagnarla in un vero e proprio viaggio musicale. Come ormai consuetudine per i concerti della Angelillo, nell’evento si spazierà tra parola cantata e recitata, mentre i contenuti saranno svelati durante la serata che vuole porsi come manifesto pacifico-pratico antiviolenza, in ogni sua forma ed espressione, perché «È necessario per restare umani fermarsi a fare il punto della situazione per non farsi sopraffare da quel sentire tutto ossessivamente perduto». Ospiti d'onore saranno Russell Russell e il Maestro Stefano Reali, oltre ai membri della storica Sense of Life Band di cui l'Angelillo è lead voice da più di trent'anni e altri colleghi e amici uniti dall'irrefrenabile bisogno di fermarsi.Lunedì 29 gennaio (ore 18:30) al Palazzo Roberti di Mola di Bari, invece, in programma il primo dei due incontri letterari organizzato in collaborazione con la Libreria Culture Cafè di Mola di Bari. Protagonista di giornata il regista, compositore e scrittore Stefano Reali che presenterà il suo romanzo d’esordio – “Shakespeare Ænigma” (Florestano Edizioni) – con letture a cura di Lisa Angelillo e dell’attore Antonio Palumbo e con l’intervento della poetessa Lucia Diomede. Al centro delle vicende del libro c’è John Florio, un giovane letterato italiano di madre inglese che, dopo aver passato l’infanzia a fuggire e a nascondersi per tutta l’Europa, perché figlio di un condannato a morte dall'Inquisizione, decide di tornare a Londra, dove è nato, per conquistare agi e rispetto nell’ambiente culturale Elisabettiano. Traducendo e riadattando in inglese le più belle novelle italiane del cinquecento e i classici greci e latini, John scrive opere teatrali di un tale successo, che per lui diventa pericoloso firmarle con il suo nome, visto che è un ricercato dall’Inquisizione. Non avendo il coraggio di rischiare, John chiederà al giovane attore semianalfabeta William Shakespeare di firmare i suoi drammi al posto suo, facendo di lui un Poeta Immortale, ma condannando se stesso all’oblìo, per sempre. Dopo una vita di agi, ma passata a macerarsi per quello a cui lui stesso aveva rinunciato, in punto di morte, John Florio riceve la visita di Mefistofele e gli chiede ed ottiene una seconda possibilità: poter vivere un’altra esistenza, con lo stesso talento di scrittore, ma stavolta con il coraggio di firmare le opere che scriverà.Il 3 febbraio partirà la seconda edizione del Festival di Stand Up Comedy che vedrà protagonisti alcuni dei più importanti stand up comedian della scena italiana: Daniele Fabbri, Laura Formenti, Paolo Faroni e Chiara Becchimanzi.Attrice, cantante, vocal e acting coach, Lisa Angelillo è laureata in Lingue e Letterature Straniere con lode, mentre come attrice si è perfezionata artisticamente principalmente sotto la guida di Michael Margotta all'Actor's Center di Roma. Per quanto riguarda il canto ha studiato tra gli altri con Eughenia Dundekova, Mary Setrakian e Susan Main. A teatro ha lavorato tra gli altri per Gigi Proietti, Giampiero Solari, Gino Landi, Duccio Forzano e nel teatro musicale con Nicola Piovani, Paul Garrington, Fabrizio Angelini, Federico Bellone e Piero Di Blasio in diverse pièces tra cui “Shakespeare in Love”, “Mamma Mia!”, “Tutti parlano di Jamie”, “Charlie e la fabbrica di cioccolato”, “Karol Wojtyla”, “The Full Monty”, “Il letto ovale”, “Nunsense”, “Solo tu!”, e come aiuto regia di Juan Diego Puerta Lopez in “End Of The Rainbow”.In tv ha lavorato in diverse fiction e film tra cui: “Storia di una famiglia perbene 1 e 2” (coach e attrice), “Il Maresciallo Fenoglio”, “Basta un paio di baffi”, “Braccialetti rossi”, “Volare”, “Una musica silenziosa”, “Ho sposato uno sbirro”, “Tutti pazzi per amore”, “Tutti per Bruno”, “La Squadra 7”.Da più di trent’anni è lead voice della Sense of Life Band, mentre con il Maestro Paolo Daniele porta in scena due recital scritti e diretti ed entrambi sull’universo femminile: “Il viaggio” e “Donne evocate”. È stata vocal coach personale di Lucrezia Lante della Rovere in “Come tu mi vuoi” e di Monica Guerritore in “End of the Rainbow” oltre ad affiancare la Guerritore come suo aiuto regia in “Mariti e mogli” di Woody Allen. In “La Signora e il Funzionario”, di Aldo Nicolaj, è regista oltre che interprete. Sua la direzione artistica delle stagioni estive al “Teatro sotto le stelle”, del Festival di Stand Up Comedy di Mola di Bari alla Seconda edizione quest’anno e del ciclo di Congressi “Il viaggio della voce”.Molto attiva anche come insegnante di recitazione ed interpretazione sia in campo teatrale che televisivo. Ha insegnato ed insegna in diverse scuole private italiane. Ultimo lavoro come coach sul set della fiction “Storia di una famiglia perbene” di Stefano Reali.Dopo studi musicali al Conservatorio "Licinio Refice", e di Sceneggiatura e Regia al Centro Sperimentale di Cinematografia, Stefano Reali è assistente volontario di Sergio Leone nel film “C'era una volta in America”, e debutta nella regia cinematografica (in collaborazione con Pino Quartullo) con “Exit”, che ottiene diversi premi internazionali ed una Nomination all’Oscar. Dopo altri tre film scritti e diretti per il cinema, “Laggiù nella giungla”, “In barca a vela contromano”, e “Il tramite”, Reali sceneggia e si occupa della regia di oltre quaranta prime serate di fiction televisiva per Rai Uno e Canale 5, interpretate da attori come Giuliano Gemma, Sabrina Ferilli, Raoul Bova, Virna Lisi, Giuseppe Fiorello, Lando Buzzanca, Nancy Brilli, Simona Cavallari, Ottavia Piccolo, Giuseppe Zeno, Valerio Mastandrea, Giovanna Ralli, Jean Sorel. Tra questi vanno segnalati i record di ascolti delle serie tv “Ultimo”, “Le ali della vita”, “L'uomo sbagliato”, “Come un delfino”, “Storia di una famiglia perbene” e “Lo scandalo della Banca Romana”, premiata al festival internazionale di Biarritz 2010 per “Miglior Regia” e “Migliore Sceneggiatura”. Attivo anche nell'opera Lirica, e nella prosa, Reali ha scritto e diretto diversi testi teatrali, tra cui “Operazione”, messo in scena da Alan Ayckbourne in Inghilterra, dove vince il prestigioso premio “Be Bold Award” come “Best Foreign Play”, e il recente “Ghost Writer” interpretato da Giuseppe Zeno, Mariano Rigillo, e Ruben Rigillo, messo in scena al “Globe Theatre Silvano Toti”, di Gigi Proietti.Teatro Van Westerhout | Via Van Westerhout, 17 - Mola di Bari“S.T.O.P. - Lisa Angelillo in concertoospiti d’onore della serata Russell Russell ed il Maestro Stefano RealiCon: Paolo Daniele (armoniche e melodion), Aldo Nardelli (tastiere), Mattia Catalano (chitarra e basso), Marica Dipalma (voce), Serena Palmisano (voce), Gianvito Liotine (pianoforte), Onofrio Susca (pianoforte), Joe Polli (batteria e percussioni).Ingresso a pagamento a partire da: platea euro 10,90 - palchi I ordine euro 9,90 - palchi II ordine euro 9,90/7,90 - loggione euro 8,90 | ridotti Under 25 e Over 65 euro 7,90https://www.diyticket.it/events/Musica/14834/stop-lisa-angelillo-in-concertoIl botteghino del teatro sarà aperto la sera dello spettacolo dalle ore 19:00 e il costo del biglietto presso il teatro sarà di 15 euro (10 euro ridotto under 25 e over 65).Palazzo Roberti | Piazza XX Settembre 60/62 - Mola di BariPresentazione del libro “Shakespeare Ænigma” di Stefano RealiIngresso libero - Info Like a Jazz 333.9571734