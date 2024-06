Bari apre le porte all'arte del doppiaggio: inaugurazione della sede dell'Accademia del Doppiaggio®

Motivazioni e obiettivi



Walter Bucciarelli, direttore dell'Accademia del Doppiaggio®, ha dichiarato che la scelta di aprire una sede a Bari è stata influenzata dall'entusiasmo del docente e doppiatore pugliese Francesco Silella. "Siamo rimasti colpiti dall'energia vitale della città e dal grande lavoro svolto per promuovere il cinema locale", ha affermato Bucciarelli. Christian Iansante, socio fondatore dell'Accademia, ha aggiunto che Bari era un obiettivo importante da raggiungere, elogiando lo spirito accogliente e aperto della città.



Il Corso di Doppiaggio



Il corso dell'Accademia del Doppiaggio® è strutturato in 28 lezioni di 4 ore ciascuna, per un totale di 112 ore. Le prime 8 lezioni sono dedicate alla teoria, mentre le successive 20 si svolgono in sala di doppiaggio, dove gli studenti metteranno in pratica le tecniche apprese. Il percorso di studio, che va da ottobre 2024 a giugno 2025, è interamente in presenza. Gli studenti potranno scegliere tra la classe del sabato o quella della domenica, in base alla disponibilità.



Christian Iansante

Importanza della formazione



L'Accademia del Doppiaggio® si pone l'obiettivo di formare professionisti capaci di intraprendere la carriera del doppiatore, un'arte che richiede una grande capacità interpretativa e una perfetta conoscenza della dizione. Gli studenti impareranno a esprimere le emozioni attraverso la voce, superando i blocchi emotivi e sviluppando le loro capacità attoriali. La recente legislazione ha ulteriormente tutelato la figura del doppiatore, prevenendo l'uso inappropriato dell'intelligenza artificiale.



Dettagli sui provini



I provini di ammissione si terranno il 28 e 29 giugno presso il Mast Studio in via Edmondo De Amicis, 31 a Bari. Non è necessaria un'esperienza pregressa nella recitazione, ma saranno valutate motivazione, attitudini personali e predisposizione allo studio. Solo chi supererà il provino potrà accedere al corso.



Come prenotare



Per prenotare il provino o per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero 080 880 7946 o Walter Bucciarelli al 348 8133081.



L'Arte del doppiaggio



Il doppiaggio è un'arte in cui l'Italia eccelle a livello mondiale. Non si tratta solo di sostituire la voce originale di un attore, ma di trasmettere emozioni attraverso la voce, restituendo al pubblico tutta l'intensità e il carattere del personaggio.



L'Accademia del Doppiaggio® di Bari rappresenta un'opportunità unica per chiunque voglia intraprendere questa affascinante carriera, imparando dai migliori professionisti del settore.

BARI - Il 28 e 29 giugno, Bari accoglierà un'importante novità nel panorama culturale e formativo: l'Accademia del Doppiaggio® apre la sua nuova sede presso il Mast Studio in via Edmondo De Amicis, 31. I provini di ammissione ai corsi si terranno in queste date, esclusivamente su prenotazione.Fondata nel 2002, l'Accademia del Doppiaggio® si è affermata come punto di riferimento per l'insegnamento dell'arte del doppiaggio italiano. La scuola vanta un corpo docenti composto dai più rinomati doppiatori italiani, tra cui Christian Iansante, Angelo Maggi, Massimiliano Manfredi, Stella Musy, e molti altri. Questo team di professionisti garantirà agli studenti un percorso formativo di altissimo livello.