'Bevo latte e ascolto Al Bano', il segreto dei 102 anni di zia Antonietta da Alessano

- Al Bano sarà contento di sapere che le sue canzoni rappresentano l’elisir dell’eterna giovinezza. Da “Nel sole” a “Felicità” a “Nostalgia canaglia”. E anche quelle di Toto Cutugno (“L’italiano” soprattutto), che purtroppo non è più fra noi.Unite a latte e pastorelle a colazione e pure a cena. Alla mezza, una minestrina leggera, con mezzo bicchiere di buon vino che non manca mai. A pomeriggio, invece, come spuntino, uno yogurt.E’ il “segreto” delle 102 primavere toccate da zia Antonietta “Tetta” Piani da Alessano (Lecce). Lo ha svelato ieri pomeriggio alla sua festa al paese accorso a via Palermo a formulare gli auguri. Col sindaco del paese, Osvaldo Stendardo, il parroco, don Gigi Ciardo e il suo medico personale, Mauro Alba.Ma anche tanta serenità intorno è importante per toccare il secolo: accudita a mesi alterni dalle sorelle minori, si fa per dire: Lucia 83 anni, Marina 91 il prossimo ottobre, le giornate della casalinga scorrono tranquille.Vedova senza figli, “zia Tetta” per i nipoti (è la prof. Nadia Amico che ci dà queste news), seguiva alla tv i programmi religiosi. Ora di meno.Ha solo un pò di diabete tenuto sotto controllo, nessun’altra patologia. Lunga vita allora alla nonna di Alessano, zia Tetta, fiore profumato di una terra antica e nobile.