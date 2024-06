Bari: da lunedì 17 giugno apre al pubblico parco Bonomo

BARI - Sarà aperto al pubblico da lunedì 17 giugno parco Bonomo, acquisito alla proprietà comunale nell'ambito dell'accordo di programma INED sottoscritto dalla ripartizione Urbanistica.Il parco della villa settecentesca, vincolato dalla Soprintendenza, si estende su una superficie di circa 20mila metri quadri e conta 250 alberi ad alto fusto, tra pini e ulivi secolari, 350 arbusti e centinaia di piante ornamentali.La nuova area pubblica è stata dotata anche di un anfiteatro di verzura, con piantumazioni e un piccolo palco che potrà ospitare eventi e manifestazioni, e di uno spazio ludico attrezzato per i più piccoli.Nella stagione estiva il parco sarà aperto al pubblico dalle ore 7.30 alle 23 e vi si potrà accedere dagli ingressi su via Amendola e via Gino Strada, mentre l'ingresso sul prolungamento di via Lenoci non sarà utilizzabile, almeno per il momento. Lunedì, il sindaco Decaro e l’assessore ai Lavori pubblici Nico Mele faranno un sopralluogo alle ore 10.