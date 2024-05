A Locorotondo 'Tentazioni agresti'

I partecipanti avranno la possibilità di visitare i campi collezione e toccare con mano varietà come la fava di Locorotondo, il cece rosso di Alberobello e il pisello di Noci e tante altre, oltre ad apprendere le buone pratiche agricole che trasformano le produzioni in eccellenze del territorio direttamente dai contadini che nel corso degli anni hanno salvaguardato la biodiversità. Non mancherà la degustazione dei piatti tipici a base di legumi che raccontano le storie millenarie della Valle d’Itria con il coinvolgimento musicale del gruppo folk Città di Locorotondo che in costumi d’epoca ripropone le danze della Valle: dalla polka rossa alla quadriglia, dal valzer alla pizzica-pizzica.



Un pomeriggio dedicato al progetto SaveGrain-Leg, del Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, che ha l’obiettivo di ridurre il tasso di erosione della biodiversità delle leguminose da granella, attraverso azioni di recupero e conservazione.



Lenticchie, ceci, piselli, fave, cicerchie, lupini e fagioli sono alimenti poveri di grassi e ricchi di fibre solubili, altamente nutrienti e a basso impatto ambientale. Nell’appuntamento di mercoledì 29 maggio negli antichi Trulli Arco Antico i protagonisti saranno numerose varietà locali di leguminose da granella come la fava di Locorotondo, il cece rosso di Alberobello e il pisello di Noci dei quali si potrà scoprire storia e modalità di coltivazione ma anche di utilizzo nella gastronomia locale. I tre legumi infatti saranno anche protagonisti di alcune preparazioni grazie alla collaborazione dell’associazione Paese delle Contrade, che da anni promuove attività culturali legate al territorio e di ricerca sulle antiche tradizioni. La festa contadina si concluderà come da tradizione con le danze del gruppo folk Città di Locorotondo.



Un evento per diffondere la conoscenza e la storia delle produzioni leguminose della provincia di Bari, un vero incontro culturale per scoprire le coltivazioni del passato, la storia dei legumi, immergendosi in una vera festa contadina con le pietanze di un tempo, i balli e le musiche tradizionali e scoprire quanto è stato fatto per il recupero delle antiche varietà e la loro conservazione.



“L’idea di Tentazioni agresti, festa contadina, nasce dalla volontà di migliorare la conoscenza dei legumi da granella, con una manifestazione che consenta uno scambio culturale con le nuove generazioni grazie all’ascolto di chi per anni ha dedicato la sua vita alle preziose coltivazioni”, spiega il professore Giuseppe De Mastro responsabile scientifico SaveGrainPuglia-Leg e ideatore del progetto.



L’evento è promosso dal Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. Aderiscono il Consorzio Tutela e Valorizzazione della Lenticchia di Altamura I.G.P., il Paese delle Contrade, l’azienda Iannone, masseria La Calcara, le aziende agricole Palagano, Ricucci e Impagnatiello. Partner del progetto è Agriplan srl.



L’iniziativa rientra tra le attività previste dal PSR Puglia 2014-2022. Misura 10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali. Sottomisura 10.2 - Sostegno per la conservazione, l’uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura. Operazione 10.2.1 - Progetti per la conservazione e valorizzazione delle risorse genetiche in agricoltura.

