Terrore a San Valentino a Grumo Appula: donna aggredita con un martello

GRUMO APPULA - Una scena di terrore ha scosso la tranquilla comunità di Grumo Appula questa mattina, in occasione del giorno di San Valentino, quando una donna di 41 anni è stata violentemente aggredita in un'abitazione del luogo. I carabinieri hanno prontamente risposto alla chiamata di emergenza e hanno fermato un uomo di 78 anni, considerato il presunto autore dell'aggressione.La vittima ha raccontato ai militari intervenuti sul posto di essere stata aggredita e colpita alla testa con un martello. Secondo le prime ricostruzioni, sembra che il gesto sia stato scatenato dal rifiuto di un approccio intimo da parte della donna. Fortunatamente, nonostante le ferite riportate, la vittima è stata tempestivamente soccorsa e trasportata in ospedale a Bari, dove attualmente si trova ricoverata e non risulta in pericolo di vita.Gli inquirenti hanno immediatamente avviato un'indagine approfondita sull'incidente. Nell'abitazione, i carabinieri della SIS - Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale di Bari, hanno effettuato rilievi accurati, procedendo al sequestro del martello e al repertamento di ogni possibile traccia utile per l'esatta ricostruzione della dinamica dell'aggressione.La posizione del presunto aggressore è attualmente al vaglio degli inquirenti, mentre la comunità locale resta sconvolta da questo tragico episodio di violenza avvenuto nel giorno dedicato all'amore e alla celebrazione delle relazioni affettive.