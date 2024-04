Lite a Canosa di Puglia: due feriti in un accoltellamento

CANOSA DI PUGLIA - Nella notte scorsa, a Canosa di Puglia, nel nord Barese, si è verificata una lite violenta che ha portato a un accoltellamento, con due persone ferite. Secondo le prime informazioni, i coinvolti sono due giovani ventenni originari della provincia di Foggia, che hanno avuto un alterco in pieno centro cittadino per motivi ancora da accertare.Uno dei due, un 21enne di Cerignola, è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato all'ospedale Bonomo di Andria: riportava tagli profondi al viso, a un braccio e ferite più lievi alle mani. Al momento la sua prognosi rimane riservata. Anche l'altro giovane, anch'egli di 20 anni, coinvolto nell'aggressione, ha riportato ferite da arma da taglio.Le indagini sull'accaduto sono state affidate ai carabinieri, i quali dovranno ricostruire l'esatta dinamica dell'episodio e accertare le cause che hanno portato alla violenta lite.