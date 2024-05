Serracapriola: pitbull azzanna due ragazze, interviene la madre in soccorso

FOGGIA - Sabato scorso, nel comune di Serracapriola, nel Foggiano, un pitbull ha aggredito una ragazza di 15 anni e, successivamente, una bambina di sette anni. La notizia è stata confermata dal sindaco Giuseppe D’Onofrio.Secondo le prime ricostruzioni, il cane era al guinzaglio con la sua padrona, ma è riuscito a liberarsi e ha attaccato prima la quindicenne e poi la bambina. Quest'ultima è stata salvata dalla madre che, assistendo alla scena dal balcone, si è gettata giù per soccorrere la figlia.La madre, nel tentativo eroico di salvare la bambina, ha riportato la frattura di un piede, per la quale è prevista una guarigione di 60 giorni. La bambina ha subito abrasioni su gambe e braccia e guarirà in 20 giorni. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri.Il pitbull è stato affidato all'Asl veterinaria per un periodo di osservazione. Questa mattina, la famiglia delle vittime è stata ricevuta dal sindaco e dai servizi sociali per ricevere il necessario sostegno e assistenza.