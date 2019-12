Basket: Happy Casa Brindisi ko 101-93 a Bonn in Champions

- Nella nona giornata del girone D di Champions di basket maschile l’Happy Casa Brindisi ha perso 101-93 a Bonn in Germania. Primo quarto, Gaspardo 2-0 per i pugliesi. Breuning, 8-4 per i tedeschi. Brown impatta per la squadra allenata da Frank Vitucci, 20-20. Bonn si impone 25-20. Secondo quarto, Stone e Iannuzzi portano l’Happy Casa a -1, 25-24 per gli avversari. Zanelli, 39-34 Brindisi. Breuning, 41-39 Bonn. Thompson, i pugliesi prevalgono 52-46.Terzo quarto, Zimmermann per i tedeschi, 52-52. Banks, 56-54 Happy Casa. Thompson, la squadra di Frank Vitucci trionfa 70-65. Quarto quarto, Subotic 72-70 per i tedeschi. Simons, 78-74. Iannuzzi, 80-78 per i pugliesi. Subotic, Bonn vince questo quarto e 101-93 tutta la partita. Sconfitta immeritata per l’Happy Casa Brindisi. Ha 8 punti. Migliori realizzatori, nei pugliesi Stone 30 punti e Banks 18, nel Bonn Subotic e Simons 15 punti. Nella decima giornata, mercoledì 8 gennaio 2020 l’Happy Casa Brindisi giocherà in casa contro i francesi del Digione.