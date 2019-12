Confermato lo sciopero in Serie C

- Il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ha confermato lo sciopero per sabato 21 e per domenica 22 dicembre in Serie C. L’incontro tra il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina e il Ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri che si è svolto ieri a Roma è stato positivo. Sono state trattate tutte le problematiche in materia di defiscalizzazione che riguardano la Serie C. Gualtieri ha promesso che il governo emetterà dei provvedimenti legislativi per risolvere in modo definitivo la questione. Ghirelli vuole che” le società di Lega Pro possano avere in tempi molto rapidi una sostenibilità economico finanziaria”. Ghirelli ha dichiarato che”servono atti concreti non semplici propositi”.Le partite della prima giornata di ritorno dii Serie C non si giocheranno e sono state rinviate a data da destinarsi. Il Consiglio direttivo della Lega Pro presto deciderà quando le partite saranno recuperate. Ghirelli nei giorni scorsi ha dichiarato che si giocherà nel 2020 durante la settimana, come se fosse un turno infrasettimanale.Non è escluso che le gare si svolgano o a gennaio o a febbraio o marzo 2020. Molti tifosi del Bari che torneranno a Bari per le feste sono delusi perché domenica prossima 22 dicembre non potranno andare allo Stadio “San Nicola” a vedere la gara che la squadra di Vincenzo Vivarini doveva giocare in casa contro la Sicula Leonzio. La Serie C si fermerà per tre domeniche, il 22 e 29 dicembre 2019, e il 5 gennaio 2020. Il campionato riprenderà il 12 gennaio.