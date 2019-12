Peggiora marea a Venezia, previsti 150 cm

VENEZIA - Nuova fase di alta marea a Venezia, dove le previsioni segnalano un peggioramento con una possibile punta di 150 cm di acqua alta alta alle 9.40. A comunicarlo il Centro maree del Comune. L'onda di sessa - il movimento oscillatorio dell'Adriatico - "non presenta la usuale attenuazione. Possibile massimo di 145-150 cm alle ore 9:40" precisa l'avviso del centro di previsione. Nelle stazioni di rilevamento in mare la marea tocca già in questi momenti i 147 cm in città sta salendo, ed è intorno ai 115 cm.