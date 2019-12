Primo successo in trasferta per l'Everton di Ancelotti

- Nella ventesima giornata di Serie A dell’Inghilterra il Tottenham di Josè Mourinho ha pareggiato 2-2 fuori casa col Norwich. Nel primo tempo al 18’ ha segnato il Norwich con Vrancic. Nel secondo tempo la squadra di Josè Mourinho ha pareggiato al 10’ con Eriksen. Al 16’ il Norwich è tornato in vantaggio. Aurier ha deviato involontariamente il pallone nella propria porta. Al 38’ il Tottenham ha di nuovo ristabilito la parità con Kane su rigore.Prima vittoria in trasferta per l’Everton di Carlo Ancelotti. La seconda squadra di Liverpool ha trionfato 2-1 a Newcastle. Nel primo tempo al 13’ l’Everton è passato in vantaggio con Calvert Lewin. Nel secondo tempo all’11’ il Newcastle ha pareggiato con Schar e al 19’ la squadra allenata da Carlo Ancelotti ha realizzato il gol decisivo ancora con Calvert Lewin.Il Southampton ha pareggiato 1-1 in casa col Crystal Palace. Il Watford ha vinto 3-0 il match interno con l’Aston Villa. Il Brighton ha superato 2-0 davanti ai suoi tifosi il Bournemouth. Il Leicester ha vinto 2-1 in trasferta contro il West Ham. Stasera il Manchester United giocherà a Burnley.