Tragedia sulla statale 106 a Castellaneta Marina: due vittime in un violento incidente stradale

CASTELLANETA MARINA - Una tragica collisione si è verificata sulla statale 106 a Castellaneta Marina, dove due persone, un uomo e una donna di 44 e 45 anni, entrambi originari di Mottola, hanno perso la vita in seguito allo schianto tra un tir che trasportava frutta e un'auto. L'auto coinvolta nell'incidente è finita in una scarpata dopo l'impatto devastante.Sul luogo dell'incidente sono immediatamente intervenuti i Carabinieri, i vigili del fuoco e il personale del 118. Le operazioni di soccorso sono state complesse e difficili, data la gravità dello schianto.La strada è stata chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia per consentire le operazioni di soccorso e di ripristino della viabilità. Le prime informazioni disponibili indicano che il tir avrebbe invaso l'altra corsia proprio mentre l'auto si stava avvicinando, causando l'impatto fatale.La comunità locale è stata scossa da questa tragedia e si unisce nel dolore alle famiglie delle vittime. Le autorità competenti stanno investigando per determinare le cause esatte dell'incidente e stabilire eventuali responsabilità.