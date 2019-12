Serie A calcio a 5 femminile: la Salinis Margherita di Savoia trionfa 6-1 a Noci

Nella dodicesima giornata di andata di serie A di calcio a cinque femminile la Salinis Margherita di Savoia ha vinto 6-1 a Noci nel derby pugliese. Nel primo tempo è passata in vantaggio la Salinis con Bea Martin, tiro di destro. Ha raddoppiato Ludovica Coppari, girata al volo. La Salinis ha realizzato la terza rete ancora con Ludovica Coppari di sinistro.Nel secondo tempo la Maite ha segnato la quarta rete della Salinis, tiro in diagonale. Bea Martin ha segnato il quinto gol in scivolata. Il Noci è andato in rete con Pia Gomez in rovesciata. La Salinis ha realizzato la sesta rete con Valentina Siclari di destro. La Salinis è seconda in classifica con 31 punti.Per quanto riguarda le altre squadre pugliesi lo Statte ha vinto 6-3 a Montemesola in provincia di Taranto col Kick Off San Giuliano Milanese ed è prima a quota 33. Il Bisceglie ha pareggiato 2-2 a Grisignano in provincia di Vicenza in Veneto.Nella tredicesima giornata per quanto riguarda le squadre pugliesi, la Salinis Margherita di Savoia giocherà in casa col Ragusa, lo Statte affronterà in trasferta il Falconara, il Noci sfiderà fuori casa la Lazio e il Bisceglie sfiderà in Puglia la Florentia.