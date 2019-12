Popolare di Bari: il 7 gennaio assemblea informativa azionisti ed obbligazionisti

BARI - Tutti gli azionisti ed obbligazionisti della Banca Popolare di Bari sono invitati alla Assemblea informativa organizzata dal Siti, Sindacato Italiano per la Tutela dell’Investimento e del risparmio di Milano, per il giorno 7 Gennaio 2020, dalle ore 18 alle ore 20, presso la Fiera del Levante, Lungomare Starita 4, Cancello Orientale, Centro Congressi del Levante, Sala 8, 70132 Bari. Lo rende noto il Siti.Nel corso dell’incontro, aperto al pubblico, saranno illustrate le iniziative che potranno essere assunte a tutela dell’investimento degli Azionisti ed Obbligazionisti Banca Popolare di Bari e, tra questi, la costituzione di parte civile nei procedimenti penali e la petizione affinche’ il Governo italiano riconosca anche agli azionisti ed obbligazionisti Banca Popolare di Bari l’accesso al FIR, Fondo Indennizzo Risparmiatori, garantendo ad essi i medesimi privilegi già previsti dall'Art. 1 c. 493 della Legge 145 del 2018 per le altre banche in risoluzione.Tutte le informazioni saranno pubblicate alla pagina “Popolare di Bari “ del sito www.sindacatositi.it.